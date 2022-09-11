شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستكمل زيارته لشرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لقمة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، زيارته لشرم الشيخ اليوم الأحد، ويستهلها بعرض للمشروعات من المحافظ ولقاء عدد من المستثمرين السياحيين.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، على تفقد مقر انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

واستغرقت جولة رئيس مجلس الوزراء في مركز المؤتمرات وقتا طويلا للاستفسار عن جميع تفاصيل أماكن انعقاد المؤتمر، والتي تشمل القاعات الرئيسية للاجتماعات والأماكن المخصصة للوفود ووسائل الإعلام وجميع الأماكن الخدمية الأخرى، إضافة إلى تفقده للمنطقة المخصصة لأجنحة الوفود المشاركة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة بذل المزيد من الجهود لجعل قاعة المؤتمرات نموذجا حقيقيا وواقعيا يجسد الصورة التاريخية عن مصر وحضارتها، سعيا للخروج بهذا الحدث العالميّ الضخم بصورة مبهرة أمام أنظار العالم تليق باسم مصر، وبتنظيم على أعلى مستوى لمؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية، الذي يُعد علامة تاريخية للعمل البيئي في مصر، فضلا عن إبراز صورة مصر في إحداث التوافق البيئي بمختلف أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.