شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بوينس أيرس يسلم الأرجنتين دعوة الرئيس السيسي للمشاركة بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم السفير محمد كاظم، سفير جمهورية مصر العربية لدي الأرجنتين، بتسليم وزير الخارجية الأرجنتيني "سانتياجو كافييرو" الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلي الرئيس الأرجنتيني "ألبرتو فيرنانديز" للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد يومي 7 و8 نوفمبر 2022، في إطار مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

هذا، وأعرب وزير الخارجية الأرجنتيني خلال اللقاء عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر وعن دعمها لمصر في تلك المهمة وثقتها في خروج المؤتمر علي النحو المنشود، مؤكدًا التزام بلاده بقضايا المناخ ومستعرضاً جهودها للتنسيق مع دول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي من أجل بلورة موقف إقليمي موحد لطرحه خلال مؤتمر COP27.

من جانبه، أكد السفير المصري تطلع مصر لمشاركة أرجنتينية نشطة وفعالة وعلي أعلي مستوي في أعمال المؤتمر، بما يعكس الدور الريادي للأرجنتين في مجال حماية البيئة والعمل المناخي.

كما ناقش الجانبان سُبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الممتازة بين البلدين، وكذا كيفية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلي آفاق أرحب، مبرزين أهمية تكثيف اللقاءات بين المسئولين رفيعي المستوي من البلدين واستئناف آليتي المشاورات السياسية واللجنة الاقتصادية المشتركة.