أخبار مصر

التعليم: تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تخفيض مصروفات أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم سواء معلمين أو إداريين إلى 50% من قيمة المصروفات، موضحة أنه يتم سداد الـ50% على 3 دفعات أو أقساط على سبيل المثال 20% قسط أول، و15% لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

 

 

 

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي. 

 

 

 

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. 

 

 

 

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام. 

 

 

 

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام. 

 

 

 

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات). 

 

 

 

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا