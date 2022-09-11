شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، وبخاصة خلال فترات النهار، حيث نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وستستمر ارتفاعات درجات الحرارة غدا الإثنين، ومع يوم الثلاثاء والأربعاء ستبدأ في الانخفاض لنشعر بأجواء خريفية نهارا وليلا.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة من 2 درجة إلى 3 درجات، والأجواء في فترة النهار حارة رطبة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الحرارة شديدة على محافظات جنوب البلاد، مثل شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبدأنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية، وبخاصة في ظل وجود نشاط للرياح يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة».

وأشارت، إلى أنّ الأجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل، كما يستمر تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث ستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وبالتالي فإن قائدي المركبات والمسافرين عبر هذه الطرق، القيادة بهدوء تام واتباع تعليمات المرور، لافتةً إلى أن الفترات القادمة ستشهد زيادة كثافة الشبورة المائية وستؤدي إلى المزيد من انخفاض الرؤية الأفقية.