مطار مرسى علم يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية ضمن 115 رحلة أسبوعية

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم الأحد، 16 رحلة طيران دولية سياحية، أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من المطارات التشيكية، حيث تقل على متنها قرابة 2500 سائح من جنسيات مختلفة .

وكشفت كشوف الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بداية من أمس السبت حتى نهاية الأسبوع، وصول 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الإيطالية ثم البولندية والألمانية.

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التى تصل خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلات دولية أوروبية 5 رحلات داخلية .

وحسب جداول الرحلات الأسبوعية يصل خلال الأسبوع، 3 بلجيكي، 4 من هولندي، 20 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من المانيا، و34 تشيكي، و19 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، و3 من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر، و5 رحلات داخلية.