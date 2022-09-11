ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 11 سبتمبر 2022 إلى الجمعة 16 سبتمبر 2022.

وأضافت الهيئة، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد ظهور للسحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية على النحو التالي:

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