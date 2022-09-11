شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض في الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض واحداً من أهم المؤسسات الصحية فى الكنيسة الأرثوذكسية، فهو عبارة عن مشروع يقدم دورات تدريبية على مبادئ التمريض و الرعاية الطبية والصحية لكبار السن.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المركز، حسبما نشرها الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية. ما الأهداف الأساسية للمركز؟

الأهداف الأساسية للمركز هى:

المساهمة فى نشر الوعى الصحى والثقافى بالمجتمع المحلى.

المساهمة فى تدريب الشباب من الجسنين وتأهيلهم لسوق العمل.

المشاركة فى القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب والفتيات.

المشاركة فى سد إحتياج المجتمع المحلى الى التمريض و مقدمى الرعاية لكبار السن.

ما الفئات المستهدفة للمركز؟

الفئات المستهدفة هى الشباب والفتيات من سن 18 الى سن 45 من ضواحى القاهرة والأقاليم , وليس لديهم عمل ويريدون العمل فى مجال الخدمة التمريضية والرعاية الصحية لكبار السن.

ماذا يقدم المركز للمتدربين؟

دورة تدريبية على مبادئ التمريض و الرعاية الصحية ( دورة صباحية لسكان ضواحي القاهرة الكبرى ).

دورة تدريبية على مبادئ التمريض و الرعاية الصحية ( دورة مكثفة صباحية ومسائية لسكان الأقاليم ).

دورة تدريبية على الرعاية التمريضية و الصحية لكبار السن ( للعمل بدور المسنين أو رعايتهم المنزل ).

ما المميزات التى يقدمها المركز للمتدربين؟

الدورات التدريبية تشمل:

محاضرات نظرية (الكتب الدراسية مجاناً).

تدريب عملى على منيكان طبى فى معمل المركز.

تدريب عملى فى العيادات و المستشفيات ودور المسنين.

صرف بدل انتقال للمقيمين فى أماكن بعيدة.

مبيت للإقامة الكاملة للمتدربين من الإقاليم.

تأمين طبى طوال فترة التدريب.

تطعيم المتدربات ضد الأمراض التى قد يتعرض لها العاملون بالوسط الطبى.

تقديم وجبات غذائية.

رحلات دينية و ترفيهية.

الدراسة وجميع المميزات السابقة مجانية تماماً

صرف مكافأة مالية شهرياً بشرط الانتظام فى الحضور والأداء الجيد فى الامتحانات الدورية.

ما الشهادات التى يحصل عليها المتدريب؟

شهادة مركز ڤيرينا للتدريب.

شهادة الأسعافات الأولية من هيئة الهلال الأحمر.

شهادة أساسيات رعاية المسنين من كلية الطب جامعة عين شمس.

حفل تخرج مركز القديسة فيرينا للتدريب يوم 21/9/2021 بمباركة وحضور قداسة البابا تواضروس الثانى

هل يوفر المركز فرص عمل للمتدربين ؟

نعم يوفر المركز فرص عمل للمتدربين فى:

المستشفيات والمراكز العلاجية والمعامل الطبية.

العيادات الخاصة وايضاً عيادات الأسنان.

دور المسنين ورعاية المسنين بالمنزل.

ما شروط التقديم بالمركز؟

باب التقديم بالمركز مفتوح طوال العام ويقبل المتقدمين من الذكور والإناث مع مراعاة ما يلى:

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.

أن يكون حاصل على مؤهل (متوسط / فوق متوسط / ثانوية عامة / بكالوريوس).

يجب على المتقدم إجتياز إختبارات القبول.