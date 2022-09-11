شكرا لقرائتكم خبر عن 856 مشروعا متنوعا تتنافس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 1500 مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى، أى قبل إغلاق باب التقديم بـ6 أيام، حيث إنه تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الإلكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر .

حصل ”الخليج 365” على الإحصائية المتعلقة بالعدد المتقدم للمشروعات التى وصل عددها 1500 مشروع أخضر، 856 مشروعا كبيرا ومتوسطا ومتناهى الصغر وشركات ناشئة وغير هادفه للربح .

وصل عدد المشروعات الكبرى 212 مشروعا، وهى المشروعات التى تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيه، طبقا لمعايير المبادرة واشتراطاتها، وكل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 15 مليون جنيه، وكل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنيه.

و328 مشروعات متوسطة، وتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه وكل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنية ولا يجاوز 15 مليون جنية وكل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

148 مشروعات متناهية الصغر، وتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنية ويقل عن ٥٠ مليون جنية، وكل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 50 ألف جنية ويقل عن 5 ملايين جنية وكل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 50 ألف جنية ويقل عن 3 مليون جنيه.

و‏208 مشروعات غير هادفة للربح، لمؤسسات مجتمعية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى وغير هادفة للربح.