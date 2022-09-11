شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية للحد من أخطاره؟، أيد غالبية القراء تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية للحد من أخطاره.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 87% من القراء تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية للحد من أخطاره، بينما عارض 13% من القراء تعميم التجربة.