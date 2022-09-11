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%87 من القراء يؤيدون تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية للحد من أخطاره؟، أيد غالبية القراء تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية للحد من أخطاره.  


نتيجة الاستطلاع

 

وأيد 87% من القراء تعميم تجربة ترقيم الـ«توك توك» على مستوى الجمهورية للحد من أخطاره، بينما عارض 13% من القراء تعميم التجربة.  

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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