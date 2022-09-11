شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروع تحسين مياه مصرف كاشير.
1- يهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط .
2- تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
3-يشتمل المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور .
4-إنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف "سحارات ، بدالات، كبارى " .
5- تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .
6- تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.