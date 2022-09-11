اندلاع حريق في منطقة حمام التلات بالعتبة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اندلع حريق، مساء اليوم السبت، في عدد من المحلات التجارية في منطقة حمام التلات بالعتبة.

وذكر مصدر أمني - رفض ذكر اسمه - لـ"الخليج 365"، أنه الحريق اندلع في محال زيوت ولعب أطفال وخردوات في حارة اليهود، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بعدد من المحلات تجارية، بشارع الموسكي في منطقة العتبة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء، وجرى فرض كردون أمني، لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية والمحال التجارية المجاورة.