بعد اختيار 5 من أعضاءها ضمن اللجان.. "التنسيقية" توجه الشكر لمجلس "أمناء الحوار الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تشكر مجلس أمناء الحوار الوطني، على الثقة في قدراتها، بعد اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني اختار النائب علاء عصام مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا للأسرة والتماسك المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا للجنة الشباب، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وتهنئ التنسيقية الزملاء باختيارهم ضمن تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

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