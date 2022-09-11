"عبدالهادي القصبي" مقررًا للجنة العدالة الاجتماعية في جلسات الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، في سادس اجتماعاته، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي).

يأتي ذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري حيث تم اختيار الدكتور عبدالهادي القصبي مقررًا، والدكتورة ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا في لجنة العدالة الاجتماعية.