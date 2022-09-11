كرم جبر: حريصون على التعاون مع جميع دول أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شهد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحفوظ الأنصاري، رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، افتتاح الدورة التدريبية رقم 55 للصحفيين الأفارقة، بحضور السفير أحمد أبو الحجاج.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن انطلاق هذه الدورة يؤكد حرص مصر على التعاون والتكامل مع جميع دول القارة السمراء.

وأضاف أن الدورة من المقرر أن تناقش القضايا التي تهم جميع دول القارة للوصول إلى حلول مشتركة، وعلى رأسها قضايا المناخ والتصحر والهجرة غير الشرعية، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية وهو الحلم الذي ينتظره جميع سكان القارة، كما من المقرر أن يتم مناقشة قضايا تمكين المرأة والشباب في دول القارة والأمن الغذائي خاصة في ظل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن ثلث سكان القارة يعانون من فقر الغذاء، وهو ما يستلزم علينا كإعلاميين وصحفيين أن نلقي الضوء على ذلك الأمر.

وأوضح أنه كذلك سيتم مناقشة ملف حقوق الإنسان في إفريقيا نظرًا لأهميته، خصوصًا وأن هذا الملف شهد تقدم كبير في جميع الدول الإفريقية، ولم تعد أفريقيا كما تصورها وسائل الإعلام الغربية تنتهك حقوق الإنسان، كما سيتم تنظيم عدد من الزيارات داخل المشروعات القومية والمعالم المصرية، حيث شهدت مصر ثورة إنشائية كبيرة خلال السنوات الماضية سواء في البنية الأساسية أو المشروعات الزراعية، وما يؤكد ذلك هو التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي احتلت فيه مصر المركز الرابع في العالم كأكثر الدول تحقيقا للتنمية وذلك بفضل المشروعات القومية التي دشنتها مصر.

وأكد الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، أن هذه الدورة تأتي كفرصة طيبة لأن يجتمع عدد من أبناء القارة لمناقشة المشاكل والقضايا المشتركة بما يحقق التواصل بين أبناء القارة، مضيفًا أنه لابد من أن يكون هناك تواصل دائم بين أبناء القارة السمراء.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات والدورات تعبر عن نوع من الالتزام المصري تجاه العمل الإفريقي المشترك، للوصول إلى حلول للقضايا المشتركة والتعرف على ما يجري في البلدان الأفريقية على أرض الواقع.