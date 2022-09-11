شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: الطاقة الشمسية بصحراء مصر الغربية الأفضل عالميا ويجب استغلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى، أن الطاقة الشمسية التى تصل إلى صحراء مصر الغربية هى الأفضل حول العالم، موجهًا بضرورة استغلال تلك الطاقة وعمل الحكومة عليها.

وقال الباز، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر برنامج "مساء DMC"، إن الصخور والرمال فى الصحراء الرملية يجعل الطاقة الشمسية فى الصحراء الغربية أفضل، مشيرًا إلى قدرتها على تبخر 200 مرة من كمية الأمطار التى تصل إليها.

وأضاف، الدراسات التاريخية أثبتت أن أفضل أنواع الطاقة الشمسية تصل إلى صحراء مصر الغربية وجزء من شرق ليبيا، لافتًا إلى أن هناك يمكن أن يتم جمع أكبر كم من الطاقة الشمسية هناك، موجهًا بضرورة توجيه الحكومة لاستخدام الطاقة الشمسية بديلًا عن الطاقات الأخرى كونها الأرخص والأسهل.

وأعرب عالم الفضاء المصرى، عن سعادته لما يحدث فى مصر من مشروعات صديقة للبيئة لمواجهة تداعيات التغير المناخى، مستدلًا بالمشروعات الخضراء فى مدينة شرم الشيخ، منوهًا إلى أن مصر تأثرت ومتوقع تأثرها مكررًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يمثل خطورة يجب مواجهتها والتكيف مع التغيير والاستفادة منه.