شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتحفظ عَلى 13 طن لانشون وبسطرمة لعلامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط سلع منتهية الصلاحية قبل طرحها فى الاسواق حيث شنت مديرية التموين بالجيزة حملة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة والعميد يحيي زغلول مدير ادارة مباحث تموين الجيزة بالتعاون مع الطب البيطري.

واسفرت الحملة عن ضبط 35000 الف لتر سولار بمنطقة العياط قبل تهريبه من المحافظة إلى محافظة أخرى وبيعها فى السوق السوداء كما تم ضبط سلع غذائية بمنطقة الوراق بكمية قدرها 35540 كيلو جرام من السلع "سكر ، زيت ، أرز ، زيتون اسود " كذلك تم ضبط كمية من اللانشون والبسطرمه بمخزن بالوراق بكمية قدرها 13.40 طن وتم تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وتقليد علامة تجارية ،وضبط كمية من الخمور المستوردة والمحلية قدرها 2854 زجاجة بانواع مختلفة بنشاط يدار بدون ترخيص بمنطقة المنيرة وتم تحرير عدة محاضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين ورود قرارات النيابة المختصة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشان تكثيف الرقابة عَلى الاسواق للتاكد من توافر السلع والتصدى الى مخالفات من شانها الاضرار بصحة المواطن او التلاعب فى السلع المدعمة.