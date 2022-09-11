شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوى: هناك أسماء بالحوار الوطنى خبرة ولها ثقل اقتصادى وسياسى ومجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى، يجب أن يكون الحوار الوطنى شيئا مستمرا دائما، لأن الناس والأعمار تتغير وهو حوار سياسى من الدرجة الأولى، موضحا أن التنمية المستدامة هى رؤية مصر 2030 وتتحدث عن مستقبل الوطن.

وأضاف الدكتور حسام بدراوى فى إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أننى فى الحوار الوطنى أشير برأيى وخبرتى لرؤية مصر 2030 مع المستقبل والتوافق على 44 مرشحا، موضحا أن الحوار ما هو إلا بشر ويجب أن يتوافقوا معا، وكثير من الأسماء تمثل خبرة وثقل اقتصادى وسياسى ومجتمعى ومتفائل خير بالخيارات، كما أنه سيكون هناك نتيجة مشتركة بيننا.

وأكد أن مرتكزات رؤية مصر 2030 وضعت تصورات البلاد وكل تصور له أهداف وأهداف فرعية ومدة زمنية وتكلفة مالية ومسئولية ومؤشرات القياس، نتفق عليها جميعا وقد نختلف فى تطبيقها، موضحا أن الحوار يؤكد أن هناك وسائل لتطبيق هذه الرؤية وأرى أن الحوار يجب أن يمد الرؤية لـ2050.