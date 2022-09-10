الداخلية: تنفيذ نصف مليون حكم قضائي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 487558 حكما قضائيا، 1847 حكم جناية، و175555 حكم حبس، و241825 حكم غرامة، و68331 مخالفة.

على صعيد الأمن الاقتصادي في قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط 1859 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة، حيازة مواد مخدرة، وقضايا المصنفات، وضبط 186 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي، 107 قضايا في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 191 أبرزها أجهزة إلكترونية تستخدم في استقبال وبث الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها، وأجهزة ريسيفر وأجهزة رواتر وهواتف محمولة ووحدة معالجة مركزية وشاشة وجهاز حاسب آلي، وكذا ضبط 79 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 3740، تمثلت في كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

يأتي هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.