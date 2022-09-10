الليلة.. "قمر الحصاد" آخر أقمار فصل الصيف يزين سماء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد سماء مصر، ليلة السبت، بدر شهر صفر ويبلغ لمعانه حاليا 99.7 %، وهو آخر أقمار فصل الصيف لنصف الكرة الشمالي التي تزين السماء للعام الحالي، حيث يكتمل اليوم بدر شهر صفر 1444.

ويكتمل القمر الليلة وهو بدر شهر صفر، حيث يبدو القمر كما لو كان بدرا منذ أمس الجمعة وحتى غد الأحد 11 سبتمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز كامل استدارة قرص القمر في هذه الفترة دون أجهزة.

ويعرف القمر هذا الشهر سبتمبر، باسم قمر الذروة، ويُعرف بذلك عند القبائل الأمريكية لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف باسم هارفست مون Harvest Moon، أو قمر الحصاد وهو البدر الذي يسبق وقت الاعتدالين من كل عام.

ومن جانبه كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك عن حدوث ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا يوم 23 سبتمبر، حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية.

وأوضح أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم، حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء فلكيا) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار .

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