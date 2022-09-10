تعرف على معنى علامة "نفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التي أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة".

ويأتي ذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

ونستعرض اليوم معنى "علامة نفر"..

تُمثل هذه العلامة القصبة الهوائية مع القلب، ومعناها الجمال، والسعادة، كما وردت في عدة كلمات، أشهرها اسم الملكة "نفرتيتي" ويعني اسمها الجميلة آتية، والملكة "نفرتاري" ويعني اسمها جميلة الجميلات.

كما أن كلمة "نفر" تعنى "فرد"، وهو لفظ يستخدم حتى يومنا هذا بنفس المعنى.

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