"الإسكان" تُوقع خطاب حسن نوايا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقع الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والسيدة ميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، خطاب حسن نوايا، لتنفيذ مبادرة المدن المستدامة، وذلك بالمقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن فعاليات الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمبادرة المدن المُستدامة، المقرر إطلاقها في مؤتمر المناخ "COP27"، والذي سيتم عقده بمدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر المقبل.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن خطاب حسن النوايا، يتضمن إنشاء هيكل إداري لتنفيذ المبادرة بعد إطلاقها في مؤتمر المناخ، وإنشاء سكرتارية تنفيذية للمبادرة، وإعداد خطة عمل تفصيلية شاملة القطاعات الخمسة للمبادرة (المباني والإسكان - المياه - الطاقة - التنقل- المخلفات الصلبة)، والتعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ للترويج للمبادرة، والإعداد للاجتماع الوزاري الموسع لوزراء الإسكان، وقد تم التوقيع بحضور السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بوزارة الخارجية، والسفير خالد الأبيض، سفير مصر في نيروبي.