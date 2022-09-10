تحالف الأحزاب المصرية يعلن تأييده لدعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر قبل قليل النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية خلال المؤتمر المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل المنضوي تحت رايته 42 حزبا سياسيا بيانا باسم التحالف.

وقال مطر: "يعلن التحالف تأييدة لدعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي، مؤكدا أنها دعوة جاءت فى توقيتها فى إطار خطاب المصارحة، وبيان حالة للشعب المصري يوضح الحقائق والتحديات بشفافية من أجل وضع حلول ورؤى لكيفية تخطى الأزمة الاقتصادية، وحل مشاكل الصناعة والزراعة والوصول بالصادرات إلى مائه مليار دولار.

وأضاف مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية: "إن تحالف الأحزاب المصرية بما لديه من كوادر وخبرات، سيقوم بدراسة المشكلات والمساهمة فى وضع وإعداد تصورات ومقترحات للحلول دعما لخطة الدولة واستراتجيتها للتنمية المستدامة 2030 بما يضمن التعامل مع المتغيرات الدولية والاقليمية.

وأكد مطر دعمه لحرية الرأي التى لا تتعارض مع ثوابت الوطن وتأتى قرارات العفو الرئاسي المتتالية لتؤكد ذلك.

ووجه التحالف رسالة شكر وتقدير إلي مجلس أمناء الحوار الوطني على خطواته الجادة فى الإعداد لحوار وطنى نجني جميعا ثماره، مشددا على استمراره فى دعم الحوار الوطني.