13 يومًا وينتهي الصيف.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء أن الرياح تنشط ليلًا على بعض المناطق على فترات متقطعة؛ مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتوقع الخبراء وجود شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن يكون الطقس مشمسًا على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتابع الخبراء: بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف عن موعد انتهاء فصل الصيف فلكيًّا.

وقال شاكر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إن فصل الصيف ينتهي فلكيًّا يوم 23 سبتمبر من كل عام؛ وهذا موعد ثابت فلكيًّا، لأن دوران الأرض حول الشمس كل عام لا يتغير.

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لا توجد علاقة بين بداية الخريف فلكيًّا وانخفاض درجات الحرارة في بدايته، فانخفاض درجات الحرارة يختلف من عام إلى آخر ومن بلد إلى غيره ويعتمد على عوامل كثيرة أخرى؛ مثل اتجاهات الرياح والضغط الجوي والتغير المناخي وخلافه.

وتابع: لا أحد يعلم متى سينتهي الصيف فعليًّا وتنخفض درجات الحرارة، فقد تنخفض درجات الحرارة قبل أو بعد انتهاء الصيف فلكيًّا بوقت قصير، معتمدة على العوامل الجوية السابق ذكرها.