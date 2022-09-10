عوض تاج الدين يكشف أسباب وأعراض وخطورة جدري القرود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن وزارة الصحة عندما رصدت حالة مصابة بجدرى القرود، تم الإعلان عنها مباشرة، كما أن الوزارة تتابع عن كثب هذا المرض منذ اكتشافه في بريطانيا، مؤكدا أن المرض يستغرق 3 أسابيع ثم ينتهي، وأنه من المحتمل ظهور حالات أخرى بجدرى القرود.

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن جدرى القرود مشابة لمرض الجدرى القديم، لافتا إلى أنه يوجد مرض جدرى القرود فى بعض الدول الأفريقية.

وأضاف تاج الدين: "جدري القرود يشبه الوباء ولكن بأعداد قليلة ولم يصل إلى ملايين المصابين وإنما الآلاف فقط وهو يشبه الوباء ولكنه أعداد قليلة".

وتابع: "يظهر أعراض المرض في شكل عبارة عن حرارة ورشح وانتشار وطفح جلدى يبدأ في الوجه تم ينتهي في باقي أجزاء الجسم".

وواصل: "99% من الحالات التى رصدت للمرض عالميا عن طريق الاتصال الجنسى ومتعددى العلاقات الجنسية والاحتكاك والتلامس المباشر، وخصوصا متعددي العلاقات، وهو معدي عن طريق الفرش والبطاطين وخلافه؛ مؤكدا أن الحالة التى تم رصدها بجدرى القرود متردد على إحدى الدول الأوروبية كثيرا".