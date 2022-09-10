بمشاركة 42 حزبا سياسيا.. اجتماع تحالف الأحزاب المصرية دعما لدعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأ مساء اليوم السبت، اجتماعا لتحالف الأحزاب المصرية في مقر التحالف بحضور كافة رؤساء 42 حزبا سياسيا.

وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن تحالف الأحزاب المصرية سيعقد اجتماعا مساء اليوم بحضور رؤساء الأحزاب لبحث دور تحالف الأحزاب المصرية في دعم ومساندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال مطر إن الاجتماع سيناقش أهم الملفات الاقتصادية التي يرى تحالف الأحزاب أهمية عرضها على المؤتمر ووضع حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والمساندة الشعبية والحزبية للقيادة السياسية للعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة.