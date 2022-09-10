البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال شاكر لمصراوي: إن المولد النبوي الشريف فلكيًا، سيوافق يوم الاثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر 2022.

ويحصل العاملون في القطاع الخاص والحكومي كل عام في هذا اليوم، على إجازة رسمية احتفالا بهذه المناسبة، حيث تعتبر هذه الإجازة هي آخر الإجازات الرسمية للعام الجاري 2022.

جدير بالذكر، أن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ذكرى سنوية يحتفل بها المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية، فرحة بولادة نبيهم رسول الله، عن طريق حلقات الإنشاد الديني والمدح.