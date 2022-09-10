شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لدينا 7 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة وتتخطى 10آلاف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك إقبالا كبيرا من الشركات الكبرى للتعاون مع مصر في الطاقة المتجددة، وعندنا ثراء كبير فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن العالم كله ينظر للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة باعتباها مصدر المستقبل، ولدينا أكثر من 7 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح أو كهرومائي، ومتوقع العام المقبل أكثر من 10 آلاف ميجا وات.

وأشار إلى التوسع في الطاقة المتجددة واهتمام الرئيس السيسي بالطاقة النظيفة، وكذلك الربط الكهربائي مع أوروبا، حيث تهتم أوروبا بالحصول على الطاقة بصفة عامة وخاصة الطاقة المتجددة.

وذكر أن هناك مخططا واضح فيه إرادة ودعم غير مسبوق للطاقة النظيفة، والعالم كله يشيد بنجاح مصر في ذلك، وخاصة مع تنظيم مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.