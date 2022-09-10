الخليج 365: مصر تحتضن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مصر تحتضن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.. رئيس الوزراء: أفريقيا تزخر بموارد طبيعية وهى ملك لشعوبنا.. الرئيس يوجه بتقديم كل التسهيلات لإسراع تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الخضراء

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تحت رعاية الرئيس السيسى.. مصر تحتضن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.. رئيس الوزراء: أفريقيا تزخر بموارد طبيعية وهى ملك لشعوبنا.. رئيس الدستورية: الرئيس السيسى يحرص على التعاون القضائى مع دول القارة.. رئيس «النواب»: الاجتماع علامة فارقة فى ترسيخ التعاون القضائى الدولى.. ووزير العدل: المؤتمر يعالج قضايا مهمة لا تنفصل عن واقع الحياة التى نعيشها

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