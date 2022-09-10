شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الحداد: جدرى القرود ضعيف ولا ينتقل عبر الاستنشاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا داعي للقلق من ظهور أول حالة إصابة بجدري القرود في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مرض جدرى القرود ينتقل بالتلامس والاحتكاك لفترة طويلة، ومن النادر أن ينتقل عن طريق الاستنشاق مثل كورونا. وتابع: إن انتشار عدوى جدري القرود ليست سريعة عكس كورونا التي تنتشر بصورة كبيرة، ولا يمكن مقارنة كورونا بجدري القرود، موضحا أن من أعراض جدري القرود ارتفاع الحرارة والتهاب الغدد الليمفاوية وطفح جلدي في الوجه في صورة حويصلات جلدية".

وأكد أن الإنسان يتعافي من جدري القرود تلقائيا عن طريق مناعة الشخص ونسب الوفاة في جدري القرود قليلة وهو فيروس ضعيف.