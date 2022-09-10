شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 كافيهات شهيرة ومقاهى بالجيزة للتعدى على الطريق العام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، 10 كافيهات ومقاهي مخالفة ومتعدية على حرم الطريق العام، وتسبب إعاقه مرورية شديدة، وذلك بمناطق شرق الترسانة ومدينة الاعلام بحي العجوزة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام، لتوفير حرم امن لسير المواطنين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وأشار إلى انه يتابع يومياً جهود الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع شرطة المرافق لضبط الشارع وتحقيق الانضباط ومواجهة المخالفات .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مقاهى شهيرة لمخالفاتهم مواعيد الغلق والتعدي علي حرم الطريق العام بفرش الكراسي والترابيزات وإعاقه حركة المارة والسيارات وذلك استجابه لشكاوي المواطنين وذلك بعد توجيه العديد من الإنذارات للمخالفين الي جانب غلق وتشميع 6 مقاهي وكافيهات غير مرخصه بمنطقة شرق الترسانه بحي العجوزة وذلك خلال الحملات التي تمت علي مدار اليومين .

كما شملت الجهود رفع 1100 حاله اشغال للمقاهي والكافيهات من كراسي وشيشة وترابيزات ومستلزمات اشغال للطريق العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .