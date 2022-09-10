وزير الصحة يتفقد مستشفيي 6 أكتوبر للتأمين الصحي والتحرير العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، (مستشفيي 6 أكتوبر للتأمين الصحي، والتحرير العام)، ضمن جولته الميدانية بعدد من المنشآت الطبية في محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وكذلك الوقوف على أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مستشفى 6 أكتوبر، التابع لفرع هيئة التأمين الصحي بالجيزة وشمال الصعيد، والذي يقدم خدماته لأكثر من 5 ملايين منتفع من موظفي الحكومة وعمال القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وطلاب المدارس، والمرأة المعيلة، والمواليد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن الخدمات المقدمة وآليات العمل، وأعمال التطوير والخدمات المستحدثة بمستشفى 6 أكتوبر، حيث يضم المستشفى 3 مبان، ويعمل بطاقة 372 سريرًا، من ضمنهم 44 سرير عناية مركزة، و12 حضانة، و31 سرير ماكينة غسيل كلوي، و10 أسرة للعلاج الكيماوي، بالإضافة إلى 16 غرفة عمليات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد سير العمل بكافة الأقسام والتي تقدم الخدمات العلاجية والجراحية والعمليات، والخدمات التشخيصية، وكذلك خدمات الطوارىء والرعايات، واطلع الوزير على ملفات المرضى الذين يتلقون الخدمات الطبية بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب الإشغال ومعدلات تردد المواطنين على المستشفى خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيدًا بمعدل إجراء العمليات خلال تلك الفترة والتي بلغت 13 ألفًا و973 عملية كبرى، وصغرى، ومتوسطة، وذات مهارة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات باللجان الطبية المتخصصة بمبنى عيادة الدقي الشاملة التابع للمستشفى والتي تضم 7 لجان، كما تفقد مركز تشخيص وعلاج أمراض القلب، التابع للمستشفى والذي يقدم خدمات القسطرة (القلبية، المخية، الطرفية).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على أعمال التطوير الجارية بقسم التعقيم والمخازن والمغسلة والمطبخ بتكلفة 59 مليون جنيه وبلغت معدلات الإنجاز بها 80%، كما اطلع على خطة التطوير المقترحة لعيادات وأقسام المستشفى.

وضمن برنامج الجولة، قال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد مستشفى «التحرير العام»، والذي أنشىء منذ عام 1964، ويضم 3 مبان بطاقة استعيابية 168 سريرًا بالأقسام الداخلية، و10 أسرة رعاية مركزة، ويقدم الخدمات الطبية للمرضى بمختلف التخصصات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم رعاية الأطفال بالمستشفى والذي تم استحداثه مؤخرا، ويعمل بطاقة 7 أسرة رعاية، كما تفقد قسم الحضانات بطاقة 8 حضانات، واطمئن على الحالة الصحية للأطفال بتلك الأقسام، كما اطلع الوزير على ملفات المرضى والخدمات المقدمة لهم، وتطور حالتهم الصحية منذ دخول المستشفى.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قام اليوم بجولة ميدانية، في محافظتي القاهرة والجيزة، تفقد خلالها 7 مستشفيات، شملت (البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، شبرامنت المركزي، الهرم التخصصي، الوراق المركزي، التحرير العام، معهد القلب القومي، 6 أكتوبر للتأمين الصحي).