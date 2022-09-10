تنبيه مهم من السكة الحديد للمواطنين: احذروا هذه المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ناشدت هيئة السكة الحديد ركاب القطارات الاحتفاظ بالتذكرة من محطة دخول القطار إلى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات.

وذكرت أن هذا الأمر ضروري لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنباً لدفع الغرامة، حفاظا على حق الهيئة والحفاظ على المال العام.

يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.