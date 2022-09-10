السياحة: إلغاء تراخيص 6 فنادق ورصد 54 منشأة فندقية مغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على 247 منشأة فندقية بعدد من المدن السياحية، وذلك استكمالا إعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن أعمال اللجان أسفرت عن منح مهلة لعدد 118 منشأة فندقية لتوفيق أوضاعها وفقا لمعايير التصنيف الجديدة، على أن تقوم اللجان بالمرور عليها لاحقا، كما تم أيضا إلغاء كافة التراخيص السياحية لعدد 6 منشآت فندقية لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.

وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إن أعمال اللجان أسفرت عن إعادة تقييم 49 منشأة فندقية بهذه المدن السياحية، بجانب تخفيض الدرجة السياحية لعدد 20 منشأة فندقية والتي سبق وأن تم توجيه ملاحظات وإنذارات لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور بها، ولكنها لم تستجب مما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة السياحية المقيمة عليها حاليا.

وأضاف عامر، إلى أن اللجان رصدت خلال عملية المرور 54 منشأة فندقية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد، وجار بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وأشار إلى أنه تم المرور على 91 منشأة بمرسى علم والقصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، و 66 منشأة بدهب وطابا ونوبيع بمحافظة جنوب سيناء، و 40 منشأة بالعين السخنة ورأس سدر، و 32 منشأة بالساحل الشمالي ومطروح، و 18 منشأة بدمياط ورأس البر.