فتح باب الانضمام الإلكتروني لشركات إلحاق العمالة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، اليوم السبت، فتح باب الانضمام الالكتروني لعضويتها لجميع أصحاب ومديري والعاملين بشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج.

وقال حمدي إمام رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الهدف الرئيسي للجمعية هو لم شمل كافة الشركات المرخصة من وزارة القوى العاملة والبالغ عددهم أكثر من 1500 شركة منتشرة بكل أنحاء الجمهورية وتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم داخل وخارج مصر - كما تهدف الجمعية إلى تأهيل وتدريب العمالة المصرية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول المختلفة لفتح أسواق عمل جديدة لها والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف إمام لمصراوي، أن الاستمارة الإلكترونية تتيح لراغبي الانضمام لعضوية الجمعية الاطلاع على مجالات عمل وأهداف وأنشطة الجمعية والتي ستغطي أنشطتها كافة محافظات مصر وتخدم العمالة المصرية داخل وخارج البلاد.

وتم تكوين هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية من: (حمدي إمام رئيسا - وليد عابدين نائبا للرئيس - وليد أبو شامة أمينا عاما - عبد الفتاح أيوب أمينا للصندوق - 11 عضوا آخرين لمجلس الإدارة من أبرز خبراء قطاع شركات التوظيف وإلحاق العمالة في مصر).

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