الداخلية: القبض على 8 تشكيلات عصابية بالمحافظات خلال أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال أسبوع، وأسفرت الجهود في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، عن ضبط 973 قطعة سلاح ناري أبرزها 85 بندقية آلية و131 بندقية مششخنة وغير مششخنة و50 مسدسا و707 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط داخلها 2 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأدوات وأجزاء التصنيع، وضبط 1532 قطعة سلاح أبيض.

على صعيد مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 24 متهم اعترفوا بارتكاب 47 حادث سرقة متنوع، وضبط 37 قضية أحداث، وكشف غموض 87 حادثًا متنوعًا، أبرزها حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 145 متهمًا.

يأتي هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

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