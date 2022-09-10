"خدت فلوس أبوها وهربت".. كواليس اختفاء فتاة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً اختفاء إحدى الفتيات بالإسكندرية فى ظروف غامضة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً اختفاء فتاة بالإسكندرية فى ظروف غامضة.

وبالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية وتبين قيام والدها بتحرير محضر بشأنها لقيامها بالاستيلاء على مبلغ مالي منه وترك مسكن الأسرة بمنطقة العامرية.

وأمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بإحدى الشقق المُستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتها قررت قيامها بترك المسكن بمحض إرادتها لوجود خلافات أُسرية، وأضافت بقيامها بالإستيلاء على المبلغ المالي وإنفاقها الـمبلغ على متطلباتها الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.