متهم بـ 7 قضايا.. تفاصيل إطلاق شخص النار على نفسه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات قيام أحد الأشحاص بإطلاق عيار ناري على نفسه بالغربية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت: "بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على شخص مصاب بطلق نارى وبجواره سلاح نارى " فرد محلى" بدائرة القسم".

وأوضحت الداخلية: "بالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الشخص المشار إليه سبق اتهامه فى 7 قضايا "قتل ، مخدرات ، محاولة إنتحار، بلطجة"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) مصاب برش خرطوش ، وعثر بجواره على (فرد محلى - دراجة نارية ملكه - هاتف محمول- سلاح أبيض " مطواة " - مبلغ مالى) وتم نقله لمستشفى لتلقى العلاج".

وأشارت: "بمواجهته قرر بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه من السلاح الناري المضبوط بحوزته ، وإحداث إصابته وعلل ذلك لمروره بضائقة نفسية على إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته".

بسؤال أحد شهود الواقعة أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.