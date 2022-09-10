شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتقديم تسهيلات فى تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تارييه بيلسكوج" الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، ومحمد عامر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "سكاتك". الرئيس السيسي يستقبل رئيس "سكاتك".. ويؤكد: قطاع الطاقة الخضراء يحظى بدعم غير مسبوق

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ، اليوم، لمتابعة الاستعدادات الحالية لتنظيم مصر مؤتمر قمة المناخ، مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، والتي تشمل التاكسي الذكي، والمواقف الذكية، وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، وكارت السائح الذكي.

إنطلاق فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني إنطلاق فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني اطلقت اليوم فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وأيضًا للبت فى الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بإعادة تقسيم بعض اللجان.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى القارة الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع الدول الأفريقية فى عالم يموج باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض التعاون المشترك. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام جلسات التداول الأسبوعي، تحرك ملحوظ بحوالي 4 جنيهات، ليسجل جرام الذهب ارتفاع من 1110 جنيها إلى 1114 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب. أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 1114 جنيها

حققت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث ذهبية جديدة هى الخامسة فى منافسات التتابع شابات فى بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 17 عاما المقامة بمدينة لنيانو الإيطالية خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري. مصر تحقق الذهبية الخامسة فى بطولة العالم للخماسي الحديث بإيطاليا وقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة البريطانيين. أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 7 آلاف زيارة في عيادات الأطفال والمراهقين، البالغ عددها 14 عيادة بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك خلال أشهر الصيف (يونيو، ويوليو، وأغسطس) من العام الجاري. الصحة: تقديم 7 آلاف خدمة فى مجال الطب النفسى للأطفال والمراهقين خلال 3 أشهر قال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، اليوم السبت، إن " خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والملكة قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم". الملك تشارلز بعد توليه الحكم: خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسدد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية على 3 أقساط فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد عليها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب على النحو التالى: أعلن رئيس الوزراء الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش"، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن متوقف بالقرب من مدينة "نوفسكا" التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة "زغرب". مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم قطارين بكرواتيا التعليم: سداد مصروفات المدارس الرسمية على 3 أقساط.. اعرف قيمة كل دفعة "مجلس الانضمام" يوقع على تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة

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