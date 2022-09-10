شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل غدا بعيد النيروز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية غدا الأحد 11 سبتمبر، بعيد النيروز، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 (6262 بحسب التقويم المصرى القديم) وفقاً للتقويم القبطىوهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وتعتبر كلمة "نيروز" كلمة قبطية وتعنى ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل وهذا العيد مرتبط بالفلاح المصرى فى المقام الأول، وارتبط بالأقباط منذ عصرالإمبراطور دقلديانوس الذى كان عصره قاسيًا وتم فيه اضطهاد المسيحية وهذا أدى إلى تخصيص الأقباط هذا اليوم لزيارة أجساد شهدائهم وما زال يُحتفل بهحتى الآن فى الكنائس ويطلق عليه لقبًا ثانيًا وهو "عيد الشهداء".

واحتفظ المصريين بمواقيت وشهور السنوات اللى يعتمد الفلاح عليها فى الزراعة مع تغيير عداد السنين وتصفيره لجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس =282 ميلادية = 1 قبطية = 4525 توتية (فرعونية)، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.