شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم /السبت/ اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية الهند "د. سوبرامانيام جايشانكار".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الوزيرين بحثا عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الوزيرين ناقشا سُبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، بما في ذلك ترتيب لقاءات ثنائية بين الوزيرين يتم الاتفاق على تحديد توقيتاتها خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على الإعراب عن تطلع مصر لمشاركة الهند في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ على أعلى مستوى ممكن، تأكيداً على الدور المهم الذي تضطلع به الهند في مجال تغير المناخ.