شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو كونفراس.. مياه أسيوط تشارك فى تطبيق فاعليات التعليم الإلكترونى بالمدرسة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في الاجتماع المنعقد لأعضاء مجالس إدارات المدارس الفنية للمياه، والذى دعت اليه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرنس Video Conference لمتابعة أهم فاعليات تطبيق التعليم الإلكتروني لطلاب المدرسة الفنية للمياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبمشاركة إدارات المدارس الفنية، وتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.

وأكد اللواء مهندس هشام درة رئيس مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، أهمية حشد كافة الطاقات لتجهيز معمل إلكتروني يستوعب طلاب المدرسة أثناء الدراسة مدعم بكافة التكنولوجيا والأدوات الحديثة، لتعزيز عمليات التعلم الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية التعليم واستغلال شغف الطلاب وميولهم الإيجابية نحو تلك التقنيات الحديثة.

وأكد درة خلال الاجتماع انه جارى التنسيق مع متخصصين لرفع المواد التعليمية مع الوضع في الاعتبار تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد للتفاعل مع التعليم الإلكتروني والانسجام مع كافة مميزاته.