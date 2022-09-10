شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم يعلن عودته لمصر فى زيارة عائلية: سعيد بالتواجد وسط أهلى وأصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وائل غنيم، عن عودته إلى مصر، صباح اليوم السبت، في زيارة عائلية لأسرته، معبرا عن سعادته بالتواجد وسط عائلته وأصدقائه.

تغريده وائل غنيم

وشارك وائل غنيم عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة من أوراق وصوله إلى مصر، وعلق عليها: "الحمد لله على لطفه وكرمه.. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي.. شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم".