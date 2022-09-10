في حادث سير الشيخ زايد.. دفاع الفنان مصطفى هريدي يدفع بخلو الأوراق من أي دليل فني ويطالب بالبراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنح الشيخ زايد، إلى مرافعة شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي بجلسة اليوم، والذي دفع بخلو الأوراق من أي دليل فني أخر بخلاف أقوال المجني عليهم تثبت أن المتهم كان يسير بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها هذا الطريق.

كما دفع المحامي شعبان سعيد بأن الأوراق خلت من وجود مخالفة رصدها الرادر الموجود على المحور، وهو من الطرق المميزة التي يقوم فيها الرادار بتصوير السيارات المخالفة .

وأضاف الدفاع أن المتهم حالته كانت لا تسمح باستجوابه في هذا الأمر، وخاصة أنه كان في غير وعيه بسبب الحادث.

وقدم الدفاع حافظة مستندات طويت على صور رسمية من تقارير فنية تثبت أن المتهم لازال يعالج حتى اليوم من إصاباته البالغة، وكذلك صور فوتوغرافية للمتهم تثبت أن كان هناك إصابات

وأضاف الدفاع قائلا:" بأن الجميع استقر على أن الحادث مفاجئ بسبب توقف سيارة المجنى عليهم، لا يوجد دليل على أن السيارة تسير بسرعة مبالغ فيها" .

واختتم الدفاع مرافعته بطلب إعادة الدعوى للنيابة العامة لبيان عما إذا كانت حالة المتهم تسمح بسؤاله في هذا التوقيت من عدمه أصليا واحتياطيا البراءة لانتفاء الخطأ في جانب المتهم .

وكانت النيابة العامة أحالة المتهم إلى المحاكمة في قضية اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث السير الذي شهدته إحدى الطرق بمنطقة الشيخ زايد.

أما عن تفاصيل تلك الحادث فكانت عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث فى إحدى شوارع منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم، ما أسفر عن إصابة 4 شباب كانوا يستقلون سيارة ملاكى بقيادة أحدهم على الطريق.