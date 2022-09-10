في 24 ساعة.. تحرير 81141 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 81141 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 25212 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1678 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و4 مخالفات موقف عشوائى، و22 مخالفة شروط التراخيص

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.