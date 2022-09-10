سقوط عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالنصب الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنوك بالمنيا.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت بقيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين يتمثل فى انتحال صفة "موظفي خدمة عملاء البنوك" وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات ثم استخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاعي "الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 4 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال والدالة على نشاطهم الإجرامي).

كما أمكن الاستدلال على عدد 3 من المجني عليهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.