لماذا زاد الطلب على المقاصد السياحية المصرية في 2022؟.. السياحة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة السياحة والآثار عن أسباب زيادة الطلب على المقاصد المصرية عقب إعلان موقع Travel Market Report الأمريكي المتخصص في السياحة، أن مصر تعد من أكثر المقاصد السياحية شعبية وشهرة، وتشهد إقبالاً متزايدًا في الحركة السياحية، تحت عنوان "تزايد الطلب السياحي على مصر".

جاء ذلك من خلال تقرير استعرض آراء عدد من أصحاب شركات السياحة والبواخر السياحية.

وجاءت مصر، وفقًا لإحصائيات واحدة من كبريات الشركات السياحية، كثاني أكثر مقصد سياحي شعبيةً وإقبالًا لعملائها هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشارت النائب التنفيذي لرئيس إحدى شركات الرحلات البحرية العالمية، والتي أطلقت أول فندق عائم لها في نهر النيل العام الماضي، إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على رحلاتها في نهر النيل؛ مما دعا الشركة إلى أن تخطط لإضافة فندق عائم ثانٍ في عام 2024.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن أسباب زيادة الطلب على مصر، وفقًا لممثلي الشركات السياحية على النحو التالي:

- مصر تتيح للسائح تحقيق كل متطلباته ورغباته السياحية أثناء زيارته لها وهو ما يميزها عن عدد من المقاصد الأخرى.

- النقل الجوي الدولي إلى مصر حاليًّا يحظى بثقة كبيرة ويتسم بالانتظام.

- توافر عنصر الأمان الذي يشعر به السائحون أثناء وجودهم في مصر؛ وهو ما يزيد من استمتاعهم بإقامتهم به.​