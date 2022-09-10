قرار عاجل لنقيب المحامين المنتخب في أول أيام ممارسة عمله بمقر النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

بدأ عبد الحليم علام، نقيب المحامين المنتخب رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، مباشرة مهام عمله نقيبًا للمحامين، من داخل مكتب النقيب العام بمقر النقابة العامة للمحامين.

وتردد على مكتب النقيب العام فور وصوله إلى مقر النقابة، عددٌ من أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، إلى جانب موظفي النقابة؛ لتهنئته، إضافة إلى عرض بعض الطلبات العاجلة لخدمة المحامين.

وحرص المحامون على التقاط الصور التذكارية مع النقيب العام، من شباب وشيوخ مهنة المحاماة، معبرين عن سعادتهم بلقائه، مقدمين أرق التهاني له على توليه مسؤولية نقابة المحامين.

وأشاد الحضور بتعليمات نقيب المحامين التي على إثرها خاطبت إدارة العلاج بالنقابة العامة مديري المستشفيات المتعاقدة مع مشروع الرعاية الصحية للمحامين، بقبول أية حالة حرجة لأي محامٍ على مستوى الجمهورية في أي وقت، دون انتظار خطاب من النقابة.

ووصف الحضور القرارَ بالإنساني، ويراعي المصلحة العامة لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، معبرين عن آمالهم في المزيد من القرارات التي تخدم الجمعية العمومية للمحامين.

وجدد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تأكيده أنه يمد بكل الحب يد العون لكل إخوانه وأبنائه من المحامين؛ ليعيد معهم في هدوء ترتيب أولويات هذه المرحلة بالغة الأهمية في تاريخ نقابة المحامين، بلا تفرقه بين مؤيد ومعارض؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.

وطالب نقيب المحامين زملاءه المحامين بإعطائه الفرصة وعدم التسرع لحين الانتهاء من ترتيب البيت من الداخل.