خطوة مهمة للاقتصاد الوطني.. "طاقة النواب" تشيد بدعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسي إلى مؤتمر اقتصادي كبير نهاية الشهر الجاري بمشاركة كل القوى، خطوة ضرورية تعكس اهتمام الرئيس بمشاركة آراء الجميع في القرارات المهمة؛ خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال عوض الله، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشككين ومروجي الشائعات عن المشروعات القومية والإنجازات التي تنفذها الدولة منذ توليه المسؤولية جاءت في وقتها؛ لكشف الحقائق وبعث رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر السلع والمنتجات الأساسية .

ودعا عوض الله إلى ضرورة تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية والإنجازات الضخمة التي تمت في عهد الرئيس، مع ضرورة تنظم زيارات للمواطنين؛ بل وتنظيم رحلات مدرسية وجامعية للمشروعات القومية للدولة بمختلف محافظات مصر.

وأضاف رئيس "طاقة النواب" أن القيادة السياسية حريصة على زيارة المشروعات القومية بشكل دائم؛ خصوصًا المشروعات التي تجلب عائدًا اقتصاديًّا وعملة صعبة؛ ومن بينها تطوير منطقة قناة السويس، لما لهذا المجرى الملاحي العالمي من أهمية ودور كبير وأثر في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى العائد الاقتصادي كأكبر مصادر العملة الأجنبية الصعبة.

وأشار عوض الله إلى أهمية تطوير قناة السويس وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة؛ لمواجهة المنافسة العالمية ومحاولات البعض التأثير على هذا الدور خلال السنوات الماضية.

وتابع رئيس "طاقة النواب" بأن دعوة الرئيس السيسي إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، يدل على حرصه على النهوض بالاقتصاد الوطني والسماع إلى رؤى المستثمرين ورجال الأعمال ووضع حلول لتلك المشكلات الحالية ولمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم كله؛ خصوصًا الغذاء والطاقة التي تزداد مع استمر الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.

وأوضح عوض الله أن أزمة الطاقة ستتفاقم وتزيد مع حلول الشتاء؛ خصوصًا في أوروبا، وقد تصل أسعار النفط والغاز العالمية إلى أسعار قياسية وغير مسبوقة، وقد تواجه دول العالم أزمة طاقة أكبر، وهو ما نبَّه إليه الرئيس، ووجه بزيادة التوجه إلى الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.

وأشار عوض الله إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس يُسهم في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة ويطرح حلولاً واقعية خلال الفترة المقبلة .