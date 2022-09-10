200 مفتش يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة -نص القسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أدى 200 مفتش من العاملين بمديريات القوى العاملة، حلف اليمين القانونية أمام حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة.

وجاء ذلك، حسب بيان اليوم، تمهيدًا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت في ما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات.

ودعا الوزير المفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والانضباط؛ لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة".

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل في الميدان، موجهًا بإعطاء الأولوية في التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية والمنشآت التي تمثل خطرًا، وأن تكون هي الأولى بالتفتيش، نزولًا لإلى المنشآت الأقل عددًا، منوهًا بأهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميداني، مؤكدًا أنه يجب على كل مفتش أن يكون حريصًا على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التي تقوم الوزارة والمديريات بإعدادها، وأن يكون ملمًّا بالقوانين ذات الصلة.

وعقب تأدية المفتشين اليمين القانونية ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرًّا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطّلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد".

وأكد الوزير أن رسالة "التفتيش" هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الإنتاج وجودته، ومتابعة علاقات العمل المتوزانة، موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام الكامل من كل أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم للإدارات، ومكاتب التفتيش بالإمكانات اللازمة للقيام بأداء دورها، وتوفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر، وتنظيم حملات توعية إعلامية على أكثر من مستوى وبأكثر من وسيلة؛ لتوضيح أهمية التفتيش وأهدافه ومردوده الإيجابي على أصحاب الأعمال والعاملين وعلى الاقتصاد والتنمية.

حضر فعاليات حلف اليمين: محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وأحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة، والكيميائي أشرف مرزوق معاون الوزير.​