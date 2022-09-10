شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس العموم البريطانى يقسمون على الولاء للملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أعضاء مجلس العموم البريطاني، قسم الولاء للملك الجديد تشارلز الثالث بعد أن تم إعلان تنصيبه من قبل مجلس الانضمام، اليوم السبت، في قصر سانت جيمس بالعاصمة لندن.

هذا وقد أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، السبت، تشارلز الثالث ملكاً رسمياً لبريطانيا، واجتمع المجلس في قصر سانت جيمس في لندن، لتنصيب الملك في غيابه، ثم أصدر الملك إعلاناً وتلا ووقع قسماً.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.